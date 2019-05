Beau programme ce vendredi à Roland-Garros avec, notamment, les deux derniers Belges en lice. Mais aussi Roger Federer et Stefanos Tsitsipas.

Elise Mertens – Anastasija Sevastova (à 11 h)

Les choses sérieuses commencent pour la n°1 belge opposée à la Lettone Anastasija Sevastova sur le Lenglen. Douzième mondiale, cette droitière de 29 ans fait partie de la nouvelle vague des championnes de l’Est qui ont fait une véritable OPA sur le circuit féminin. La Limbourgeoise aura néanmoins un bon coup à jouer. Sevastova n’est pas à proprement parler une spécialiste de la terre battue. C’est sur surfaces rapides qu’elle a signé ses meilleures performances, à l’image de sa demi-finale de l’US Open l’an dernier. Si elle dicte sa loi dans l’échange et qu’elle fait preuve de patience, Mertens a le potentiel pour briguer une place en huitième de finale.

Roger Federer – Casper Ruud (vers 13h)

Vainqueur de Gulbis et de Berretini lors des deux premiers tours, le Norvégien Casper Ruud (ATP 63) est l’une des révélations de ce début de tournoi. Le voilà invité, du haut de ses 20 printemps, à défier le grand Roger Federer. L’histoire est belle si l’on sait que le papa de Casper, Christian, fut également professionnel sur le circuit ATP et disputa, en 1999, ce même tournoi de Roland-Garros où débutait un certain Roger Federer !

Rafael Nadal – David Goffin (vers 15h)

Sur le papier, la tâche s’annonce évidemment très compliquée pour le joueur belge. Onze fois vainqueur de l’épreuve et en forme ascendante, Nadal fait figure d’épouvantail et part avec l’étiquette de grand favori du tournoi. S’il veut inquiéter l’ogre majorquin, David devra donc sortir son meilleur arsenal, varier au maximum le jeu, anticiper chaque rebond de balle. Ce ne sera pas simple lorsqu’on connaît le lift de l’Espagnol et sa force de frappe. Mais le Liégeois prouve, depuis le début du tournoi, qu’il retrouve peu à peu ses meilleures sensations. Et il a déjà battu Rafa. Le début de match sera très important. Lorsque Nadal est lancé, il est très difficile de le freiner…

Stefanos Tsitsipas – Filip Krajinovic (vers 18h)

Match piège en vue pour Tsitsipas, la nouvelle coqueluche de Roland-Garros. Comme on dit dans le milieu, Krajinovic (ATP 60) est un « dur à cuire », qui ne lâche pas une balle. Logiquement, l’Apollon grec devrait émerger grâce à la fois à son talent et à sa force athlétique. Mais il devra aller chercher les points gagnants face à un adversaire coriace, qui n’aura rien à perdre et qui, rappelons-le, s’est déjà payé le scalp de Frances Tiafoe au premier tour.

Stanislas Wawrinka – Grigor Dimitrov (vers 18h)

Sacré choc en fin de journée sur le Lenglen ! Wawrinka et Dimitrov sont deux grands noms du tennis mondial. L’un et l’autre ont connu, ces derniers mois, une longue traversée du désert. Et ils retrouvent, au même moment, un très bon niveau à l’occasion de ce Roland-Garros. Vainqueur du tournoi en 2015 et finaliste en 2017, le Suisse est un vrai spécialiste de la terre battue et partira avec les faveurs du pronostic. Mais on sait que Dimitrov – tombeur du Croate Cilic au terme d’une formidable bagarre en cinq manches – peut s’avérer redoutable lorsqu’il est en confiance. Le duel devrait valoir le coup d’œil !