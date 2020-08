Elise Mertens s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis de Prague, une épreuve WTA sur terre battue dotée de 202.250 dollars, mercredi en Tchéquie. La Limbourgeoise, 23e mondiale et 3e tête de série, a battu en huitièmes de finale l'Italienne Camila Giorgi (WTA 71) en deux sets 6-4, 6-2 en 1 heure et 43 minutes.

Elise Mertens, 24 ans, affrontera pour une place dans le dernier carré soit la Canadienne Eugenie Bouchard (WTA 330) soit la Slovène Tamara Zidansek (WTA 72).

Yanina Wickmayer (WTA 146) et Ysaline Bonaventure (WTA 121) ont toutes deux perdu ce week-end lors du premier tour de qualification. Wickmayer participera au double aux côtés de la Néerlandaise Rosalie van der Hoek. La paire belgo-néerlandaise s'est hissée en quarts du double mercredi en battant les Tchèques Miriam Kolodziejova et Jesika Maleckova, bénéficiaires d'une invitation, au bout du super jeu décisif, 6-1, 1-6 et 10/4 en 61 minutes de jeu.

La semaine dernière, Elise Mertens a été éliminée au premier tour à Palerme, où était programmé le premier tournoi de la WTA depuis l'interruption début mars de la saison en raison de la pandémie de Covid-19.