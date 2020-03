Comme tous les sportifs de haut niveau, la meilleure joueuse belge du circuit WTA, Elise Mertens, 23e mondiale, prend son mal en patience. Au chômage technique et bloquée chez elle, la victorieuse de l’US Open 2019 en double aborde sereinement cette période de confinement. Ce qui lui permet de profiter des siens et de… ses chiens.





Elise Mertens, comment vivez-vous le confinement ?

"Pour le moment, ce n’est pas trop difficile car je travaille pour me sentir bien tout le restant de l’année. J’ai le matériel à la maison pour faire du fitness et j’ai un petit programme que je suis. C’est vrai que je ne sais pas jouer au tennis pour le moment mais la santé de tout le monde est plus importante que ma situation personnelle. On doit s’adapter et actuellement il faut vivre comme cela. On ne doit pas se plaindre."

(...)