Alors que la saison 2020, mise à l’arrêt pendant cinq mois, a été compliquée et que les conditions de démarrage de l’année 2021 ne sont pas encore clairement connues, Elise Mertens a retrouvé son cocon familial pour se ressourcer et entamer le travail de pré-saison. Avec discrétion et sérieux, deux mots qui collent parfaitement à la Limbourgeoise, notre meilleure représentante à la WTA va tout mettre en œuvre pour poursuivre son évolution. Car à 25 ans, la native de Louvain, qui vient de terminer la saison pour la troisième fois de suite dans le top 20 mondial, possède encore une belle marge de progression. Et c’est comme d’habitude avec une grande gentillesse qu’Elise a évoqué son passé, son présent et son futur.

Elise Mertens, êtes-vous satisfaite de votre saison 2020 ?

"J’ai disputé beaucoup de matchs et parmi ceux-ci, des bons matchs. Donc au final, on peut dire que c’était une bonne saison. J’ai joué des finales de tournois et un quart de finale de Grand Chelem à l’US Open. Je ne suis pas parvenue à décrocher un titre en 2020 mais je suis contente de mon niveau."