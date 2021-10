La paire belgo-taïwanaise , tête de série N.2, l'a emporté en deux sets 7-6(1), 6-3 en 1h34 contre la Russe Veronika Kudermetova et la Kazakhe Elena Rybakina.

Mertens et Hsieh rentraient bien dans leur match en remportant une balle de break sur le premier jeu. À 3-1, la paire belgo-taïwanaise perdait son break d'avance et voyait ses adversaires revenir à 3-3. Le gain de la première manche se faisait finalement au jeu décisif remporté 7/1 par Mertens et Hsieh.

Dans la seconde manche, les 3e et 4e mondiales en double validaient un break pour mener 4-2 mais perdaient leur service dans la foulée. Mertens et Hsieh réalisaient cependant un nouveau break pour mener 5-3 avant de valider leur victoire sur leur service.

Avec ce nouveau succès, Elise Mertens compte désormais 14 titres en double sur le circuit WTA, un quatrième en 2021 après l'Open d'Australie (avec Aryna Sabalenka), le WTA 250 d'Istanbul (avec Kudermetova) et Wimbledon (avec Hsieh). Elle disputait sa 19e finale, la 4e de l'année. La N.1 belge compte aussi six titres en simple dont un cette année : le Gippsland Trophy.

En simple, la Limbourgeoise, 18e mondiale et tête de série N.14, avait été éliminée au 2e tour à Indian Wells face à l'Italienne Jasmine Paolini, 63e mondiale.