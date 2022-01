Elise Metrens et Veronika Kudermetova, qui forment la tête de série N.3 à Melbourne, se sont imposées en trois sets 6-4, 3-6, 6-2 en 1h58 face aux Françaises Kristina Mladenovic (WTA 25 en double) et Caroline Garcia (WTA 194 en double). Pour une place en quarts de finale, la paire belgo-russe sera opposée aux Chinoises Yifan Xu et Zhaoxuan Yang qui forment la tête de série N.14. Mertens, 26e mondiale et tête de série N.19, est également qualifiée pour le 3e tour en simple et tentera de se hisser samedi en huitièmes de finale face à la Chinoise Shuaii Zhang, 76e mondiale