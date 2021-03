Mertens, dispensée de premier tour en tant que 16e tête de série en Floride, n'a eu aucun mal à se défaire de la Britannique Katie Boulter, 319e à la WTA, en deux sets : 6-4 et 6-1. Le match a duré 1 heure et 20 minutes.

La N.1 belge jouera sa place popur les huitièmes de finale contre la gagnante de la rencontre entre l'Estonienne Anett Kontaveit (WTA 24) et la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 66).

Mertens, 25 ans, joue également en double à Miami. Au premier tour, la Limbourgeoise qui retrouve pour l'occasion la Biélorusse Aryna Sabalenka, sera opposée au duo composé de l'Allemande Angelique Kerber et la Roumaine Simona Halep. Mertens et Sabalenka, lauréates du dernier Open d'Australie, sont les premières têtes de série Miami.

Flipkens battue dès le premier tour du double

Kirsten Flipkens n'a pas réussi à se qualifier pour le deuxième tour (huitièmes de finale) du double dames, vendredi de l'Open de Miami. Flipkens, qui partageait sa moitié de court avec l'Américaine Coco Vandeweghe, a cédé au super tiebreak contre la paire composée de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et de la Lettone Jelena Ostapenko : 3-6, 6-2 et 10/6. La rencontre a duré 1 heure et 13 minutes.

Kichenok et Ostapenko pourraient affronter Elise Mertens et la Biélorusse Aryna Sabalenka en huitièmes de finale. Les lauréates de l'Australian Open affrontent l'Allemande Angelique Kerber et la Roumaine Simona Halep au premier tour.

Flipkens (WTA 94) avait déjà perdu contre Ostapenko (WTA 54), dans le tableau du simple. La Campinoise de 35 ans, lucky loser des qualifications, s'était inclinée jeudi après une jolie résistance au 2e tour de l'épreuve : 6-2, 5-7, 6-3. Comme elle remplaçait la 25e tête de série Alison Riske (WTA 27), Flipkens avait été dispensée de jouer le premier tour.