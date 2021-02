En ouverture de programme sur la 1573 Arena, la numéro 1 belge, 16e mondiale et 18e tête de série, a éliminé la Chinoise Lin Zhu (ATP 92) en deux sets (7-6; 6-1) à l'issue de une heure et 45 minutes de jeu. Au tour suivant, la Belge affrontera pour une place en 8e de finale la Suissesse Belinda Bencic (WTA 12/N.11) ou la Russe Svetlana Kuznetsova (WTA 37) qui s'opposent dans un match encore en cours.

Lauréate du tournoi WTA Gippsland Trophy dimanche dernier à Melbourne, la numéro 1 belge participe pour la quatrième fois de sa carrière à l'Open d'Australie, où son meilleur résultat est une demi-finale en 2018 contre Caroline Wozniacki pour sa première participation. Elle avait été éliminée en huitièmes de finale l'année dernière face à la Roumaine Simona Halep, deuxième joueuse mondiale.

Alison Van Uytvanck éliminée au 2e tour par la Kazakhe Yulia Putintseva

Alison Van Uytvanck a été éliminée au 2e tour de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem, jeudi à Melbourne. La numéro 2 belge, 67e mondiale, a été battue au 2e tour par la Kazakhe Yulia Putintseva, 28e mondiale et tête de série N.26, en trois sets (6-4; 1-6; 6-2) à l'issue d'une heure et 56 minutes de jeu sur le Court 14. La Kazakhe Yulia Putintseva affrontera au tour suivant soit l'Américaine Coco Gauff (WTA 48) soit l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 5/N.5), qui s'affrontent jeudi en début de session nocturne (à partir de 9h heure belge).

Alison Van Uytvanck, 26 ans, participait pour la septième fois de sa carrière à l'Open d'Australie où elle n'avait jamais réussi à passer le premier tour. Son meilleur résultat en Grand Chelem est un quart de finale à Roland-Garros en 2015.

Kirsten Flipkens se qualifie pour le 2e tour du double dames

Kirsten Flipkens (WTA 32 en double), associée à la Slovène Andreja Klepac (WTA 40 en double), s'est qualifiée pour le 2e tour du double dames de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem, jeudi à Melbourne.

Pour leur entrée en lice dans le tournoi, Flipkens et Klepac, têtes de série N.14, se sont imposées en deux sets (7-5; 6-4) à l'issue d'une heure et 41 minutes de jeu face à la paire formée par l'Espagnole Georgina Garcia Perez (WTA 82) et la Géorgienne Oksana Kalashikova (WTA 63).

Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés en double

Sander Gillé (ATP 39 en double) et Joran Vliegen (ATP 36 en double) ont été éliminés au 1er tour du double messieurs de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem, jeudi à Melbourne. La paire belge, tête de série N.14, s'est inclinée en trois sets 6-7 (4/7), 6-2, 7-6 (10/8) en 2 heures et 1 minute face à l'Allemand Dominik Köpfer (ATP 416 en double) et l'Américain Tennys Sandgren (ATP 234 en double) sur le Court 6.

Köpfer et Sandgren Vliegen affronteront au tour suivant, pour une place en 8e de finale, soit les Français Adrian Mannarino et Gilles Simon soit le duo composé du Néo-Zélandais Marcus Daniell et de l'Autrichien Philipp Oswald.

Sander Gillé, 30 ans, 3et Joran Vliegen, 27 ans, avaient été éliminés au deuxième tour l'an dernier pour leur première participation à l'Open d'Australie. Le duo avait atteint les quarts de finale de l'US Open en septembre dernier