Victorieuses de l'US Open en 2019, Mertens et Sabalenka, formant la troisième tête de série, ont été battues en trois sets - 6-3, 1-6, 6-4 - et 1h32 minutes de jeu, par les Américaines Asia Muhammad et Jessica Pegula.

Au 3e tour, en 8e de finale, Muhammad et Pegula affronteront leurs compatriotes Cory Gauff, 16 ans, et Catherline McNally, 18 ans. Yanina Wickmayer, associée à l'Allemande Andrea Petkovic, ainsi qu'Alison Van Uytvanck et Greet Minnen, associées, avaient été sorties aussi, dès le premier tour, de même que Kirsten Flipkens qui faisait la paire avec la Russe Anastasia Pavlyuchenkova. Elise Mertens a été sortie en simple vendredi par la Française Caroline Garcia au 3e tour.