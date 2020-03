Partenaire d’entraînement de Kim Clijsters avant que la Limbourgeoise ne reprenne la compétition, Elise Mertens a suivi avec attention le retour de l’ancienne numéro 1 mondiale.

Avez-vous vu les matchs de Kim ?

"J’ai vu son premier match à Dubaï contre Garbine Muguruza en live. Lors du premier set, on sentait que Kim n’était pas à 100 %. Dans le second, c’était vraiment top. Kim était très proche de Garbine dans le jeu. Avant cela, je m’étais entraînée avec Kim et je trouvais que ses frappes étaient très propres. Mais un entraînement ce n’est pas la même chose qu’un match. Mais j’ai été agréablement surprise par ce qu’elle a montré. Je ne sais pas ce qu’on peut attendre d’elle à propos des performances sur la longueur. Lors des deux matchs contre Muguruza et Konta, elle a proposé de belles choses."

(...)