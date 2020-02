Elise Mertens a été éliminée dès le deuxième tour du tournoi de tennis WTA Premier 5 de Doha, dont elle est la tenante du titre.

Mertens prenait d'emblée le service de son adversaire. Mais Putintseva contrebreakait pour revenir à 2-2. Le set restait en équilibre jusqu'au neuvième jeu, moment choisi par Mertens pour un nouveau break. La N.1 belge concluait le premier set 4-6. Dans le deuxième set, Mertens concédait son service dans le deuxième jeu. Elle gaspillait trois balles de break, permettant à son adversaire de s'envoler à 4-1 et de filer vers le gain de la deuxième manche (6-3). Dans le troisième set, Mertens héritait de deux balles de break à 2-1, repoussées par Putintseva. Dans le jeu suivant, Putintseva faisait le break et se portait ensuite à 4-2.

En difficulté, Mertens perdait à nouveau son service. Putintseva concluait la partie sur un jeu blanc. Mertens avait remporté l'an passé à Doha le cinquième titre de sa carrière, le plus prestigieux aussi, en battant en finale Simona Halep 3-6, 6-4, 6-3. En 8e de finale, Putintseva jouera contre la Russe Veronika Kudermetova (WTA 38) ou la Suissesse Belinda Bencic (WTA 9).

Un autre duel belgo-kazakh est programmé mardi: Alison Van Uytvanck (WTA 67) contre Elena Rybakina (WTA 17), l'une des joueuses les plus en forme de ce début de saison. Mertens doit remonter sur le court N.3 plus tard dans la journée. Aux côtés de la Biélorusse Aryna Sabalenka, elle jouera en 8e de finale du double contre Kirsten Flipkens et l'Américaine Bethanie Mattek-Sands. Flipkens (WTA 78) a été éliminée au premier tour du simple par l'Ukrainienne Dayana Yastremska (WTA 25).

Mertens, 24 ans, et Putintseva, 25 ans, s'étaient rencontrées pour la première fois récemment, en Fed Cup. La Belge l'avait emporté 6-1, 7-6 (7/1).