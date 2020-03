Crise du coronavirus oblige, la Limbourgeoise a essayé de travailler à son domicile...

Revenue en Belgique après l’annulation des tournois d’Indian Wells et Miami, Elise Mertens, comme tous les sportifs professionnels, cherche des solutions pour pouvoir travailler et entretenir sa forme. Vu la fermeture des clubs de tennis suite à la crise du coronavirus, la meilleure joueuse belge du circuit WTA a décidé de bosser son physique en y ajoutant des exercices de proprioceptions. Mais si pour Monsieur ou Madame tout le monde, ce n’est pas toujours facile de travailler à domicile avec les enfants qui n’ont pas école, la Limbourgeoise a, elle, été perturbée par un de ses chiens qui voulait absolument des câlins. Il faut dire que ce dernier doit être content de ne plus voir sa maîtresse quitter chaque semaine la maison pour un tournoi à l’autre bout de la planète.