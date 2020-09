La Belge est au rendez-vous du troisième tour, mais va vraiment devoir passer à la vitesse supérieure.

Elise Mertens surfe sur sa vague de confiance du moment et trouve des solutions à tout. Vendredi, elle a réussi à finir le match commencé la veille mais interrompu par la pluie au début du deuxième set. Et pourtant, elle a couru derrière le score pendant une grande partie de ce second set, avant de réussir à revenir de 3-5 pour finalement s’imposer 6-3, 7-5 face à Sara Sorribes Tormo (82e), pour la troisième fois en autant de duels.

