Au moment de monter sur le court dans le Country Hall de Liège samedi, Elise Mertens connaîtra le résultat d'Alison Van Uytvanck (WTA 50) face à Caroline Garcia (WTA 19) dans le duel qui oppose ce week-end la Belgique à la France en quarts de finale du Groupe mondial de la Fed Cup de tennis.

Pas de quoi faire monter la pression chez la numéro 1 belge surtout ravie de pouvoir jouer enfin en Belgique devant son public.

"C'est la première fois que je joue en Belgique dans le cadre de la Fed Cup", se réjouit Elise Mertens, 23 ans, 21e joueuse du monde à la veille d'affronter Alizé Cornet (WTA 51). "Je compte sur l'appui du public, c'est bon pour l'expérience de jouer dans un contexte un peu plus émotionnel. Cela ne me donne aucune pression supplémentaire, peut-être demain (samedi), mais comme avant chaque rencontre".

Elise Mertens a en effet défendu les couleurs belges en Roumanie (en quarts de finale Groupe mondial II) et en Russie (en barrage pour le Groupe mondial) en 2017 puis en France (au 1er tour du Groupe mondial) et en Italie (en barrage pour le Groupe mondial) l'an dernier. Pour ce week-end contre les Françaises au même stade de l'édition 2019 (1er tour), la Belge espère que "ce sera l'occasion de prendre une revanche" sur les Françaises.

"Le tennis est un sport individuel. Ce n'est que deux ou trois fois par an que tu te retrouves en équipe, alors jouer en plus à domicile, c'est spécial. Pour le reste, je joue match après match, les adversaires changent, tu perds, tu gagnes, c'est le tennis. Je pensais bien jouer contre Alizé Cornet. Ce sera un autre match qu'en Australie, je suis fin prête pour le jouer."

La Française avait en effet été battue par Elise Mertens à Melbourne l'an dernier (7-5, 6-4) à l'Open d'Australie lors de leur seule confrontation sur le circuit WTA.

Van Herck se dit "confiant"

A la veille d'affronter la France en quarts de finale du Groupe mondial, Johan Van Herck, nouveau capitaine de l'équipe belge de Fed Cup, s'est dit "confiant" à l'issue du tirage au sort vendredi qui propose un duel entre Alison Van Uytvanck (WTA 50) et Caroline Garcia (WTA 19) en ouverture du derby samedi au Country Hall de Liège (dur) alors qu'Elise Mertens (WTA 21) sera opposée ensuite à Alize Cornet (WTA 51).

"En tant que capitaine, nous sommes amenés à faire des choix", a confié Johan Van Herck. "Il répond à une certaine logique chez nous. Côté français, Julien (Benneteau) avait trois choix possible. On peut s'attendre encore à voir Kristina Mladenovic (WTA 64) jouer dimanche, ne fut-ce qu'au moins le double. Je n'ai pas d'avis sur ces choix. Je les respecte et je regarde bien plus qui j'ai dans mon équipe. Nous sommes confiants, cela ne veut pas dire que nous sommes sûrs de gagner, mais nous avons fait ce qu'il fallait en préparation. Nous sommes confiants dans nos qualités, nos points forts et nous allons essayer de les exprimer le plus possible."

Ce que va tenter de faire Alison Van Uytvanck en ouverture samedi dès 14h30, même si la numéro 2 belge n'a encore jamais joué Caroline Garcia sur le circuit. "Je vais jouer mon propre jeu, en étant agressive un maximum et en m'appuyant sur un bon service. Puis, on verra. C'est une joueuse solide. Jouer en premier match ou en deuxième match, pour moi c'est pareil, même si effectivement c'est peut-être plus facile de planifier sa journée quand on sait à quelle heure on commence. J'étais prête à jouer la 2e rencontre."