Embouteillages en vue: quatre tournois débutent ce lundi à Melbourne !

Sortis de leurs quarantaines, joueurs et joueuses disputeront quatre tournois officiels à partir de lundi.



Il ne va pas falloir perdre le fil ! Lundi, ce sont deux tournois WTA et deux tournois ATP qui seront lancés à Melbourne avec des joueurs et des joueuses belges dans tous les coins. Pour la troupe menée par David Goffin et Elise Mertens, le compte à rebours vers l’Open d’Australie a commencé et il va s’agir d’effectuer un équilibre délicat entre le besoin de matches, le besoin de reprendre l’entraînement après deux semaines de quarantaine plus ou moins stricte et enfin la nécessité de garder un peu de fraîcheur pour le premier tournoi du Grand de Chelem de la saison. Une équation difficile.



