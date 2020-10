Emirates et le tennis belge, c’est une histoire qui dure. Cet automne, l’une des plus grandes compagnies aériennes mondiales était de nouveau présente en Belgique, comme c’est le cas depuis cinq ans, en tant que premier partenaire de l’European Open d’Anvers.

Le tournoi anversois est sans aucun doute l’un des grands rendez-vous tennistique du monde de la petite balle jaune en Belgique. La compétition, qui s’est tenue du 18 au 25 octobre, a accueilli 8 des 20 meilleurs joueurs au monde dont Grigor Dimitrov, Kei Nishikori ou encore Milos Raonic et le Belge David Goffin. Au bout d’un tournoi haletant, c’est le Français Ugo Humbert qui s’est imposé remportant par la même occasion son deuxième titre ATP.

Et l’histoire d’amour entre Emirates et le monde du tennis n’est pas prêt de s’arrêter en si bon chemin puisque la compagnie aérienne a annoncé avoir renouvelé son partenariat en tant que Premier Partner et Compagnie aérienne officielle de l’ATP, elle qui est déjà présente l’Open d’Australie, l’Open de France ou encore l’US Open. Au total, ce sont 60 tournois qui sont soutenus par Emirates, pour qui tout a commencé dans le monde du tennis en 2013, lui permettant d’atteindre un public cumulé de plus d’un milliard de passionnés de tennis comme ce fut le cas en 2018. Et ainsi continuer à bénéficier d’une visibilité pour son image de marque partout dans le monde.