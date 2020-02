Deux tours convenables à Montpellier face à Alexander Bublik (ATP 54) et son ami Pierre-Hugues Herbert (ATP 67) avant une élimination en demi-finale contre le revenant canadien Vasek Pospisil (ATP 132) qui battra Daniil Medvedev (ATP 5) la semaine suivante à Rotterdam. Aux Pays-Bas, après un succès acquis lors d’une âpre bataille face au vétéran Robin Haase (ATP 167) 3-6, 7-6 (7/5), 6-4 en deux heures et 29 minutes, David Goffin chuta face au jeune talent italien Jannik Sinner (ATP 79). Et enfin, une défaite inattendue pour son entrée en matière au tournoi de Marseille face au Biélorusse Egor Gerasimov (ATP 72).

On ne peut pas vraiment dire que le mois de février du Liégeois dans des compétitions qui se jouaient sur du dur en indoor soit une réussite.



(...)