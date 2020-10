Voilà, on tient le pitch d’un prochain film d’action américain. Testé positif au coronavirus au tournoi de Saint-Pétersbourg lundi, le joueur US, Sam Querrey, a décidé de ne pas rester en quarantaine pendant quatorze jours dans son hôtel avec sa femme et son fils de huit mois mais de se lancer, semblerait-il, dans une grande évasion.