On devrait déjà commencer à y voir plus clair ! Après une semaine de tournois où chacun et chacune a semblé géré ses efforts et cacher son jeu, les grands ambitieux de Melbourne vont devoir se montrer. À moins d’une immense surprise, le cas du n°1 mondial et octuple vainqueur de l’épreuve, Novak Djokovic, ne devrait pas poser de souci lundi face à un Jérémy Chardy déjà dominé treize fois en autant de duels, encore moins compte tenu du fait qu’il est celui qui a déjà largement exposé sa belle forme du moment.