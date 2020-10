Sofia Kenin et Petra Kvitova s’affronteront ce jeudi pour une place en finale.

On commençait à oublier à quoi ça ressemblait de voir deux favorites tenir leur rang. Sofia Kenin (6e) et Petra Kvitova (11e) l’ont pourtant, enfin, fait mercredi en dominant respectivement l’Allemande Laura Siegemund (6-, 6-3) et l’Américaine Danielle Collins (6-4, 4-6, 6-0). Alors que la demi-finale entre Iga Swiatek et Nadia Podoroska semble improbable, l’autre affiche de ce jeudi est à la hauteur d’un Majeur. Il reste à voir si le duel tiendra ses promesses.