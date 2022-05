Le microcosme du tennis pro a souffert financièrement pendant deux ans à cause de la pandémie du Covid-19. Circuit à l’arrêt, tournois annulés ou reportés, compétitions disputées devant des tribunes vides, aucune rentrée grâce au merchandising et les mannes célestes des droits TV fermées. Cette situation a bien évidemment eu des répercussions sur les joueurs qui ont vu dans un premier temps les prize-money réduits. Le retour à la normale depuis quelques mois a relancé l’économie.

Cette année, à Roland-Garros, la dotation globale pour les joueurs s’élève à 43,6 millions d’euros, soit une progression de 6,8 % par rapport à 2019, la dernière édition jouée sans restrictions sanitaires. Mais ce n’est pas pour cela que les vainqueurs du simple gagneront plus d’argent qu’en 2019. Les lauréats à la Porte d’Auteuil toucheront le dimanche 5 juin 2,2 millions, soit 100 000 euros de moins qu’en 2019, mais 800 000 de plus que Novak Djokovic et Barbora Krejcikova il y a douze mois.