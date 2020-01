Le tennisman liégeois a fait tomber le rideau sur une carrière riche en moments d'émotions.

Voilà, c'est fini ! En perdant au premier tour des qualifications pour l'Open d'Australie contre Elliot Benchetrit, Steve Darcis a disputé l'ultime rencontre de sa carrière. Un parcours entamé en 2003 et qui l'aura mené à deux titres ATP en simple (Amersfoort 2007 et Memphis 2008) et à la 38e place mondiale (en mai 2017), sans oublier ces pics d'émotions lors de la Coupe Davis.

Mais à 35 ans, le Liégeois a décidé de ranger ses raquettes et d'entamer un nouveau chapitre, mais en temps que coach, cette fois.

