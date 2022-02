Beaucoup d’appelés et peu d’élus. Voilà une donnée que chaque jeune qui rêve de réussir au plus haut niveau dans le monde du tennis doit avoir dans un coin de sa tête. Jeune espoir de l’AFT, 36e mondial chez les juniors et finaliste du dernier Roland-Garros en double, Martin Katz (19 ans) aurait pu cette année poursuivre son évolution au sein de la Team Pro de l’AFT en voyageant avec l’équipe de Steve Darcis aux quatre coins du monde dans des 15 000 ou 25 000 dollars.