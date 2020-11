Un joueur devient une légende quand il rejoint le cercle VIP des vainqueurs de Grand Chelem. Telle est la grande différence entre les Russes Kafelnikov et Medvedev. Pourtant, le jeune joueur de 24 ans vient de battre en une semaine les no 1 (Djokovic), no 2 (Nadal) et no 3 (Thiem) mondiaux lors du Masters à Londres. Aucun Major n’impose un tel exploit ! Un rêve s’est réalisé. Il en reste d’autres. "Depuis toujours, je rêve d’être no 1 mondial", explique Medvedev. "Quand j’étais enfant, je jouais contre le mur en imaginant que c’était Nadal ou Federer."

