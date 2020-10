Mais ce vendredi, l'accès au tournoi sera toujours possible pour le public désireux d'assister à des rencontres.

Dick Norman, directeur du tournoi a annoncé que l'European Open pourrait accueillir du public ce vendredi mais pas ce week-end: "Au niveau de l'organisation, nous n'avions pas les moyens d'annuler l'accueil du public ce vendredi. On a reçu cette confirmation de la commission coronavirus. Nous comprenons que la situation est difficile mais ce n'est pas facile comme organisateur d'apprendre le vendredi qu'il faut refuser le public samedi et dimanche. On attend encore des instructions pour voir si c'est complètement portes fermées où si on pourra accueillir 200 spectateurs."