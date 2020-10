Samedi, dans une Lotto Arena sans spectateur, le duo belge, tête de série N.5, s'est incliné 4-6, 6-3, 10/8 face à l'Indien Rohan Bopanna (ATP 37 en double) et le Néerlandais Matwé Middelkoop (ATP 50 en double). La rencontre a duré 1 heure et 17 minutes.

Dans le premier set, Gillé et Vliegen ont pris le service de leurs adversaires pour mener 3-4. Dans le jeu suivant, ils ont sauvé trois balles de break et ont ainsi filé vers le gain de la manche.

Le deuxième set a tourné à l'avantage de Bopanna et Middelkoop, qui ont fait le break à 4-3 et ont conservé cet avantage.

Un super jeu décisif était donc nécessaire. Le duo belge a mené 4/7, mais s'est fait remonter à 7/7. C'était le tournant du match. Bopanna et Middelkoop ont alors pris le dessus pour l'emporter 10/8.

En finale, Bopanna et Middelkoop joueront contre John Peers et Michael Venus. L'Australien et le Néo-Zélandais, têtes de série N.2, se sont imposés en deux sets 6-3, 6-4 face à l'Espagnol Pablo Andujar et au Néerlandais Sander Arends.

Gillé, 29 ans, et Vliegen, 27 ans, comptent trois titres ensemble sur le circuit ATP, tous trois remportés en 2019, à Bastad, Gstaad et Zhuhai.