European Open: Gillé et Vliegen se hissent en demi-finales à Anvers

Tennis

BELGA

Sander Gillé et Joran Vliegen se sont hissés dans le dernier carré de l'European Open, le tournoi de tennis ATP 250 d'Anvers, joué sur surface dure et doté de 394.800 euros, jeudi, à la Lotto Arena. Le duo belge, tête de série N.5, a écarté la paire britannique formée par Daniel Evans et Cameron Norrie. La rencontre a duré 1 heure et 10 minutes.