Dernier tournoi pour Andy Murray sur le circuit en 2019 ? C'est ce qu'il a laissé entendre pour le Times. Le joueur a déclaré : "Mon plan est de jouer à Anvers, et puis c’est tout jusqu’à la Coupe Davis." Murray va devenir père pour la troisième fois. Ce bébé pourrait même changer ses plans à l'European Open qui se joue actuellement. "Si le bébé arrivait tôt, je me retirerais d’Anvers et je rejouerais peut-être à Paris-Bercy." Murray représentera la Grande-Bretagne lors de la phase finale de la nouvelle formule de la Coupe Davis à Madrid du 18 au 24 novembre.