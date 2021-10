Malisse et Harris se sont imposés 6-4, 3-6 et 10/7 dans le super tie-break face aux têtes de série N.1, le Ivan Dodig et le Brésilien Marcelo Melo. La rencontre a duré 1h09.

Xavier Malisse, qui avait rangé ses raquettes en 2013 lors de l'Ethias Trophy de Mons, était remonté pour la première fois depuis huit ans sur le court mercredi en compagnie de son protégé. La paire s'était imposée 6-4, 7-6 (7/4) en 1h19 face à l'Australien Matt Reid (ATP 86 en double) et au Monégasque Romain Arneodo (ATP 90 en double) sur le Court 1.

Malisse et Harris, bénéficaires d'une wild card, sont revenus sur le court jeudi, cette fois sur le central, face à des adversaires d'un autre calibre, Dodig étant 10e mondial en double et Melo 21e.

Il s'agissait là du second match de la journée pour Lloyd Harris. Le joueur du Cap, 32e mondial et 7e tête de série, avait validé son billet pour les quarts de finale du simple en dominant 6-2, 6-4 l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 50) en 1 heure et 10 minutes dans le premier match de l'après-midi.

La différence de classement (Harris est 222e mondial en double) ne se remarquait pas dans le 1er set, que Malisse et Harris empochaient 6-4 en une demi-heure sous les applaudissements nourris du public.

Dodig et Melo faisaient parler leur métier dans la seconde manche, qu'ils enlevaient 6-3 en 28 minutes dans une ambiance de Coupe Davis.

La décision tombait dans le super tie-break, que Malisse/Harris empochait 10/7.

En demi-finales, Xavier Malisse et Lloyd Harris seront opposés aux Néerlandais Welsey Koolhof (ATP 18 en double) et Jean-Julien Rojer (ATP 37 en double).

"X-Man" est le dernier Belge encore en lice à Anvers.

En simple, Zizou Bergs (ATP 186) avait été battu au 1er tour par Lloyd Harris (ATP 32), tête de série N.7.

En double, Ruben. Bemelmans (ATP 215 en double) et Kimmer Coppejans (ATP 315 en double) ont été éliminés au 1er tour du double mardi par les Français Nicolas Mahut (ATP 5 en double) et Fabrice Martin (ATP 34 en double). Mercredi, ce sont Sander Gillé (ATP 30 en double) et Joran Vliegen (ATP 29 en double) qui ont pris la porte d'entrée. Le duo limbourgeois, tête de série N.4, s'est incliné 5-7, 4-6 et 11/9 dans le super tie-break face à l'Argentin Federico Delbonis, 175e mondial en double, et l'Espagnol David Vega Hernandez, 96e mondial en double, après avoir gaspillé deux balles de match.