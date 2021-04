Contraint à l’abandon contre le Britannique Cameron Norrie, jeudi, en huitièmes de finale du tournoi de Barcelone en raison d’une blessure à l’adducteur droit, le Liégeois a quitté l’Espagne pour rentrer en Belgique et passera des examens ce samedi pour connaître l’ampleur exacte de sa blessure. Une absence de plusieurs semaines représenterait un coup dur pour l’actuel 12e mondial alors qu’il restait sur une bonne performance à Monte-Carlo (quart de finale) et que se profilent à l’horizon les tournois ATP Masters 1000 de Madrid (2 au 9 mai), Rome (9 au 16 mai) et Roland-Garros (du 30 mai au 13 juin).