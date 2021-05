Le staff de la Limbourgeoise a, ce jeudi, communiqué sur le problème physique de la numéro un belge et la suite des opérations. "Elise a eu une surcharge de la jambe gauche due à un match long et difficile (NdlR : 2 h 34) contre Simona Halep. Son corps n’avait pas suffisamment récupéré pour la rencontre face à Aryna Sabalenka. Après deux ou trois jours de repos et de traitements, son pépin physique sera réévalué." Comme pour Goffin, on espère que Mertens a arrêté les frais avant d’aggraver sa blessure.