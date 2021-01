Après avoir changé d’entraîneur à la fin de l’année 2020 avec le remplacement de Thomas Johansson par Germain Gigounon, avec qui il est actuellement à Melbourne, David Goffin a aussi connu un changement au niveau de son management en ce début d’année 2021. Responsable de la gestion de la carrière et de l’image du Liégeois depuis 2012 suite à une rencontre lors d’un tournoi en Guadeloupe quand l’actuel numéro un belge n’était pas encore classé dans le top 100, Karine Molinari, qui est aussi responsable du sponsoring pour Patrick Mouratoglou et la Mouratoglou Tennis Academy, n’est plus la manager de notre représentant.

Mais David Goffin ne va pas changer de boîte et restera bien chez Octagon où il se sent très bien. La société de management sportif lui a proposé une nouvelle équipe pour s’occuper de lui. Et le Liégeois a accepté cette dernière. Le Français Martin Roux gérera la gestion de l’image du Liégeois, les contacts avec les sponsors mais aussi les relations avec la presse. Ce dernier sera le lien privilégié de notre compatriote, surtout quand il sera en Europe. L’actuel 14e mondial pourra aussi compter sur le travail de Kelly Wolf, vice-présidente d’Octagon et de Jorge Salkeld (ancien agent de Gustavo Kuerten et actuel manager de Bianca Andreescu). Ces deux derniers possédant une très grande expérience dans le monde du tennis. Voilà un nouveau changement pour David Goffin qui veut retrouver son meilleur niveau après une deuxième moitié de saison 2020 compliquée.