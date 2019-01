Retour sur les moments importants de cette nuit en Australie. Une nuit fortement perturbée par la pluie...

EXTRAORDINAIRE NISHIKORI - KARLOVIC

Malheureusement, il ne pouvait en rester qu’un. Après 3h52 d’un combat incroyable, Kei Nishikori a remporté son deuxième tour face à l’immortel Ivo Karlovic (6-3, 7-6(6), 5-7, 5-7, 7-6(7)) au terme de 3h52 de jeu. Les 59 aces du jour n’ont pas pu sauver le géant croate mais l’ovation de fin de match a tout dit de la qualité du spectacle. Nishikori était lui tombé sur ses genoux après la balle de match, soulagé après l’énorme trouille qu’il avait eue à 0-40 à 4-4. Il y a eu beaucoup de tripes et de coeur des deux côtés sur la Margaret Court Arena lors de ce match. Immense respect pour Karlovic du haut de ses 39 printemps ! Le Japonais s’en était sorti sur un fil dans son premier tour, il a remis ça au deuxième et ce n’est peut-être pas bon signe du tout pour ses ambitions australiennes. Il aura de toute manière déjà disputé l’un des matches du tournoi, c’est déjà ça !

MERTENS A LE SANG FROID

Pour le deuxième tour de suite, Elise Mertens a dû effectuer la remontée fantastique dans le deuxième set. Cette fois c’est par Margarita Gasparyan que la Belge était menée : 5-3 et quatre balles de set à sauver à 5-4. Le tout parsemé de deux grosses chutes provoquées par un sol très humide. Mais elle n’a jamais perdu son calme ni son plan de jeu : agressive, très précise, s’acharnant à prendre la balle très tôt et à dicter le jeu. Face à une joueuse talentueuse, dotée d’une belle puissance et d’un revers à une main qui peut faire mal, la 12e joueuse mondiale a parfaitement bien négocié la situation en la prenant de vitesse pour étouffer toutes les velléités offensives. La protégée de David Taylor peut être satisfaite de l’état de sa combativité, encore plus avant de défier Madison Keys au troisième tour.

SVITOLINA OFFICIALISE

Victorieuse 6-4, 6-1 la Slovaque Viktoria Kuzmova, l’Ukrainienne Elina Svitolina a eu plus de mal à répondre aux questions sur le court qu’à boucler son match. La raison de cet embarras ? La remarque sur le fait que Gaël Monfils se trouvait dans son box pendant le match. Rire gêné, confirmation entre les lignes : la championne du dernier Masters est bien en couple avec le Français. Pour en revenir au jeu, elle a bien manoeuvré jeudi face à un des espoirs du tennis mondial qui rappelle un peu la Petra Kvitova des débuts, en droitière. Depuis Singapour, on a retrouvé une Svitolina souriante et remplumée : une très bonne nouvelle pour le tennis et surtout pour la santé de cette jeune femme qui avait donné bien des signes d’alarme en 2018.