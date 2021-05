Fabio Fognini : “Avec Sinner et Musetti, on est bien pour les dix prochaines années” Tennis Christophe Verstrepen © AFP

Avec dix joueurs dans le top 100, le tennis italien est en plein boom grâce à une politique fédérale bien pensée.



Dix joueurs dans le top 100 mondial (Berrettini, Sinner, Fognini, Sonego, Travaglia, Caruso, Musetti, Mager, Sepp et Cecchinato), cinq joueurs dans le top 35 de la Race 2021 (Berrettini, Sinner, Fognini, Sonego et Musetti) mais aussi un contingent très hétéroclite avec la jeunesse de Sinner et Musetti, le vécu de Berrettini ou Sonego et l’expérience de Fognini. Le tennis italien respire la grande forme et toute la Botte rêve de revoir un Azzurri remporter Roland-Garros comme Adriano Panatta en 1976. Si les femmes ont montré la voie à suivre avec le triomphe de Francesca Schiavone à Paris en 2010 et celui de Flavia Pennetta à l’US Open 2015, les hommes courent depuis plus de 40 ans derrière un titre en Grand Chelem. Mais comment expliquer ce boom du tennis italien ?



