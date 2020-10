Rafael Nadal est arrivé à Paris avec des doutes et se retrouve en finale sans avoir perdu le moindre set.

Rafael Nadal est arrivé à Roland-Garros avec des doutes suite à une longue période sans aucune compétition et après une défaite enregistrée au tournoi de Rome contre Diego Schwartzman. Une fois présent à Paris, l’Espagnol n’a pas caché que ce Grand Chelem disputé par une météo peu clémente, avec des températures plus basses que d’habitude et des balles qui ne convenaient pas à son jeu, serait difficile à négocier. Mais le maître des lieux a aussi promis de tout mettre en œuvre pour décrocher au bout de la quinzaine son treizième titre à Roland-Garros, ce qui lui permettrait de revenir à égalité avec Roger Federer au nombre de Majeurs remportés (20). Et il n’a pas menti avec jusqu’ici six victoires en trois sets, dont la dernière, ce vendredi en demi-finale, face à son tombeur de Rome, Diego Schwartzman, qui n’a rien pu faire pour contrer El Matador (6-3, 6-3, 7-6 (0).

