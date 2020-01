La question revient à chaque duel qui oppose David Goffin à Rafael Nadal. Comment le Belge peut-il bousculer l’Espagnol ? En cinq affrontements, le Liégeois a perdu à quatre reprises. Il a forgé sa seule victoire lors du Masters de 2017, c’est-à-dire lors du seul moment de l’année où Rafa est légèrement vulnérable. De plus, il était également diminué par une blessure au genou. En plus, en novembre 2017, Goffin évoluait à 110 % de son niveau normal. Comme de nombreux autres joueurs, il aura besoin non seulement d’un creux de son adversaire, mais également d’évoluer à plus de 100 %.

(...)