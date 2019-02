La Belgique est menée 0-1 face à la France à l'issue du premier match de ce quart de finale du Groupe mondial de la Fed Cup de tennis samedi à Liège. Alison Van Uytvanck, 50e joueuse du monde, a en effet été battue par la numéro 1 française, Caroline Garcia, 19e mondiale.

La numéro 2 belge, malgré une belle résistance, s'est inclinée 7-6 (7/2), 4-6 et 6-2 au bout de deux heures et cinq minutes de match.

Les capitaines l'avaient annoncé, le duel entre les deux pays serait serré entre des joueuses proches au classement. La première rencontre entre Caroline Garcia, pourtant 19e mondiale et Alison Van Uytvanck, 50e, aura suivi ce chemin. Le premier set s'est joué au jeu décisif (7 à 2 pour la Française) à l'issue d'une première manche au cours de laquelle aucune des deux joueuses n'aura concédé la moindre balle de break sur son jeu de service.

Commettant cependant pas mal d'erreurs, mais s'appuyant sur un bon pourcentage de premier service, Van Uytvanck et Garcia sont restées au coude à coude durant plus de 50 minutes (6-6). La Belge craquait dans le jeu décisif 7 points à 2 en 53 minutes de jeu.

Il a fallu attendre le 15e jeu de la partie, le 3e du deuxième set pour voir la première balle de break au bout d'une raquette, celle de la Lyonnaise qui ne la manquait pas pour mener 2-1. Alison Van Uytvanck héritait à son tour d'une chance de breaker son adversaire dès le jeu suivant. Qu'elle ne manquait pas non plus (2-2). Les compteurs étaient remis à niveau.

Menant 4-5, Alison Van Uytvanck, à l'attaque sur le jeu de service de la Française, s'offrait la deuxième manche convertissant sa 2e balle de break (4-6). Là aussi les compteurs étaient remis à zéro après une heure et demi de match.

Agacée, Garcia appuyait en début de manche décisive, et suffisamment pour distancer Alison Van Uytvanck, faisant le break dans le 3e jeu, qu'elle confirmait cette fois (3-1). La Lyonnaise n'allait (presque) plus rien lâcher pour offrir le premier point à son pays, pour son retour en équipe de France après plus de deux ans d'absence. Garcia clôturait à 6-2 sur sa 3e balle de match.

La suite du programme samedi sur la surface dure du Country Hall de Liège voit Elise Mertens, 21e au classement WTA, affronter Alizé Cornet (WTA 51) dans le second match de la journée.

Dimanche, Elise Mertens défiera Caroline Garcia. Ce sera ensuite au tour d'Alison Van Uytvanck de jouer contre Alizé Cornet. Le double couché sur papier opposera Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens à Pauline Parmentier et Fiona Ferro, mais les capitaines peuvent modifier la composition de leur équipe jusqu'à une heure avant le premier service.

Le vainqueur jouera en demi-finales (les 20-21 avril) contre le gagnant de Tchéquie/Roumanie qui se joue à Ostrava. Les deux autres quarts de finale opposent les Etats-Unis à l'Australie et l'Allemagne à la Biélorussie. Le battu disputera un barrage pour le Groupe mondial (également les 20-21 avril).