La Belgique défiera en phase finale en avril l’Australie et la Biélorussie. Le coup est jouable.

Présent lors du tirage au sort des quatre groupes de la phase finale de Fed Cup qui se déroulera à Budapest du 14 au 19 avril, Johan Van Herck a accueilli avec le sourire le nom de ses deux adversaires en phase de poule : l’Australie et la Biélorussie.

L’Australie, tête de série et finaliste de la dernière édition, comptera sur la n°1 mondial Ashleigh Barty et la n°2 australienne Ajla Tomljanovic. Quant à la Biélorussie, elle proposera un match particulier entre deux amies : Elise Mertens et sa partenaire de double Aryna Sabalenka qui est la n°1. La Biélorussie dispose également de Victoria Azarenka ou encore de Aliaksandra Sasnovich.

En Belgique, l’inconnue se nomme Kim Clijsters. Rejoindra-t-elle la sélection de Johan Van Herck ?

"Je suis très excité de vivre cette phase finale, confiait le capitaine belge. Nous sortons d’une grande semaine à Courtrai. Tous les groupes sont solides. Nous préparerons au mieux le rendez-vous. En Fed Cup, tout est possible."