La France et la Roumanie sont à égalité 1-1 après la première journée de la demi-finale de la Fed Cup de tennis, samedi, à Rouen, et la victoire des N.1 de chaque équipe, Caroline Garcia et Simona Halep. La N.1 française Caroline Garcia (WTA 21) a remporté sans trembler son match (6-3, 6-3) face à Mihaela Buzarnescu (WTA 30), pour ramener les Bleues à égalité 1-1 face à la Roumanie.

© AFP



Simona Halep, N.2 mondiale, avait débuté la journée par un succès aux dépens de Kristina Mladenovic (WTA 66) 6-3, 6-1.

"La hiérarchie a été respectée", a réagi sur le court le capitaine français, Julien Benneteau. La France avait éliminé la Belgique en quart de finale, grâce à son succès 1-3 à Liège au mois de février.

L'autre demi-finale entre l'Australie et le Belarus, jouée à Brisbane, est aussi à égalité (1-1) après les deux premiers simples.