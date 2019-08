La Belgique (ITF 10) a hérité du Kazakhstan en qualifications pour la phase finale de la Fed Cup de tennis qui aura lieu du 14 au 19 avril 2020 à Budapest.



Le tirage au sort a réservé la 17e nation du classement ITF pour les joueuses de Johan Van Herck, qui étaient têtes de série , mercredi à Londres au siège de l'ITF, la fédération internationale de tennis. La partie se jouera les 7 et 8 février prochain sur le sol belge.

Les deux équipes ne se sont encore jamais rencontrées en Fed Cup.

A l'instar de la Coupe Davis, la Fed Cup inaugure une nouvelle formule. L'ITF avait annoncé la semaine dernière que la Tchéquie, onze fois lauréate de la Fed Cup et numéro 1 mondiale au classement par pays depuis 2014, bénéficiait d'une invitation pour disputer la phase finale à douze pays. L'Australie et la France, finalistes de la dernière édition classique les 9 et 10 novembre à Perth, ainsi que la Hongrie, pays organisateur, sont déjà qualifiés aussi. Reste huit pays à désigner sur base d'un match de qualifications

Cette phase finale est étalée sur 6 jours et regroupe 12 équipes. Elle est organisée à Budapest jusqu'en 2022, et non plus une finale en un match. Celle des messieurs (avec 18 pays, dont la Belgique) est prévue à Madrid du 18 au 24 novembre.