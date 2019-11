La France a réussi l'exploit de remporter la Fed Cup de tennis, dimanche à Perth.



Les joueuses de Julien Benneteau se sont imposées 3 victoires à 2 aux dépens de l'Australie qui jouait à domicile (surface dure en plein air). A égalité après les quatre simples, les deux équipes ont été départagées par le double.

Kristina Mladenovic et Caroline Garcia ont apporté le point de la victoire face à Ashleigh Barty et Samantha Stosur 6-4, 6-3. Mladenovic, 40e mondiale, a été la grande vedette française. Elle a gagné les trois points français.



Après son succès samedi face à Ajla Tomljanovic (WTA 51) 6-1, 6-1, elle s'est offerte dimanche, en trois sets 2-6, 6-4, 7-6 (7/1) après 2h30 de jeu, la N.1 mondiale Barty qui restait sur 15 victoires consécutives (simple et double) en Fed Cup. Associée à Garcia, qui avait été balayée 6-0 et 6-0 par Barty samedi, "Kiki" a ensuite remporté le double. Entre-temps, Tomljanovic avait égalisé (2-2) pour les Aussies en dominant Pauline Parmentier (WTA 122) 6-4, 7-5. La France décroche sa 3e Fed Cup après 1997 et 2003. Elle avait perdu ses trois précédentes finales en 2004, 2005 et 2016. Les Françaises succèdent au palmarès aux Tchèques. L'Australie espérait remporter sa première Fed Cup depuis 45 ans après en avoir gagné sept par le passé (1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973 et 1974). La Belgique, grâce à Justine Henin, Kim Clijsters, Els Callens et Laurence Courtois) compte une victoire en Fed Cup en 2001 et une défaite en finale en 2006.