Victorieuse d'Elise Mertens, 21e mondiale, au terme d'un duel de haut vol, Alizé Cornet permet à la France de mener 0-2 dans son quart de finale de Fed Cup de tennis face à la Belgique samedi au Country Hall de Liège.

La Française, 51e mondiale, a en effet surpris la numéro 1 belge, 7-6 (8/6), 6-2 pour donner un bonus aux Françaises avant la journée décisive de dimanche.

Le scénario de cette deuxième rencontre (de 2h09 minutes) n'aura pas été similaire à la première de la journée, mais la partie n'en a pas moins été autant accrochée. Dans son premier set en tous les cas. Le niveau était en outre nettement monté d'un cran.

Si Elise Mertens a mené deux à zéro prenant d'emblée le service de son adversaire, Alizé Cornet a pris soin de réagir de suite pour aligner trois jeux d'affilée. A 4 partout, la numéro 1 belge ne parvenait à prendre une seconde fois le service de la Française malgré 6 balles de break. Ce n'était que partie remise. Elise Mertens profitait d'un moins bon service de Cornet pour mener 4-5, mais servant aussi en-deça (deux double fautes), la Belge était poussée au jeu décisif. Un jeu décisif où Cornet poursuivait sa moisson d'amorties gagnantes pour l'emporter 8 points à 6 (sur sa 4e balle de set) au terme d'une première manche de haut vol. Durée du spectacle: 1h26 minutes.

En délicatesse avec son service depuis quelques jeux, Elise Mertens avait parfois tendance à perdre le fil du match. Ce dont profitait Cornet pour faire le break (2-1 puis 3-1) dans la seconde manche. Un second break (à 4-2) sonnait le glas des espoirs de Mertens d'égaliser. Alize Cornet ponctuait à 6-2 pour autoriser la France à mener 2 à 0 chez les Belges.

Le match d'ouverture avait en effet déjà permis à la France d'inscrire un premier point grâce au succès, en trois sets, de Caroline Garcia, 19e mondiale, sur Alison Van Uytvanck (WTA 50) au bout de plus de deux heures de match (2h05).

Dimanche, Elise Mertens défiera Caroline Garcia dans le duel des deux numéros 1 pour tenter de maintenir la Belgique dans la course. Ce sera ensuite au tour d'Alison Van Uytvanck de jouer contre Alizé Cornet. Le double couché sur papier opposera Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens à Pauline Parmentier et Fiona Ferro, mais les capitaines peuvent modifier la composition de leur équipe jusqu'à une heure avant le premier service. Ce qu'ils feront à coup sûr si le double devait être décisif. Le vainqueur jouera en demi-finales (les 20-21 avril) contre le gagnant de Tchéquie/Roumanie qui se joue à Ostrava (1-1 après la journée de samedi).

Les deux autres quarts de finale opposent les Etats-Unis à l'Australie et l'Allemagne à la Biélorussie. Le battu disputera un barrage pour le Groupe mondial (également les 20-21 avril).