En l’espace de 90 minutes, Kim Clijsters et Elise Mertens ont répété leurs gammes avec quelques fausses notes, mais une volonté de rentrer dans toutes les balles.

Le niveau était très élevé. La concentration s’évaporait lors de quelques scènes insolites. Kim a été la première à smasher sur… Johan Van Herck qui se tenait dans le couloir de l’autre côté du filet. La maman de l’équipe a, aussi, affiché une grande complicité avec le capitaine. Après 70 minutes d’échanges de haut niveau, elle s’est retrouvée à mitrailler son entraîneur Hemmes Jr et Van Herck, tous deux au filet. Le capitaine a étalé au grand jour de beaux réflexes pour résister aux attaques de coup droit de Kim.

À la fin de l’entraînement, Clijsters et Van Herck se lançaient dans une battle face à Flipkens et le coach de Kim Fred Hemmes Jr. Sur une surface limitée aux carrés de service, ils ont étalé leur science du jeu tout en explosant de rire. Van Herck ayant perdu, il a été la cible pour clore une session qui ressemblait à un beau mélange de team building et d’entraînement très sérieux.

Kim a également porté le pull rouge pour rejoindre la photo de famille dans le rôle de la grande sœur qui prend un peu trop de place médiatique.