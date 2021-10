Le comité de sélection de la FRBT a dévoilé la liste des cinq présélectionnées en vue des finales de la Billie Jean King Cup qui débutera à Prague le lundi 1er novembre. Versée dans le groupe B, la Belgique affrontera la Biélorussie et l’Australie pour une place en demi-finale.

Johan Van Herck a repris les 5 joueuses les mieux classées, se passant donc de l’expérience de Kim Clijsters : Elise Mertens (WTA 18), Alison Van Uytvanck (WTA 55), Greet Minnen (WTA 79), Maryna Zanevska (WTA 101) et Kirsten Flipkens (WTA 132).

Cette présélection n’est qu’une formalité car Johan Van Herck peut effectuer trois changements d’ici le 31 octobre. La sélection définitive sera rendue vers le 20 octobre.

"Nous avons encore trois autres joueuses expérimentées qui ont chacune des qualités pour jouer en simple ou en double, analyse le capitaine Johan Van Herck. Attendons donc encore un peu de voir ce que les prochaines semaines nous réservent pour faire un choix définitif. Pour l’instant, il y a encore huit candidates en course et nous sommes en contact avec chacune d’entre elles : Mertens, Minnen, Van Uytvanck, Zanevska, Flipkens, Bonaventure, Wickmayer et Clijsters."