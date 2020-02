Titularisée en simple ce vendredi, Ysaline Bonaventure est de retour à Courtrai où elle a battu, la saison dernière, la dernière finaliste de l’Australian Open, Garbine Muguruza.

Alea jacta est. Le sort en est jeté. Il fait clairement le bonheur d’Ysaline Bonaventure qui a été choisie pour disputer le deuxième simple de la rencontre de qualification pour la phase finale de Fed Cup entre la Belgique et le Kazakhstan, ce vendredi à Courtrai. Derrière Elise Mertens, titulaire indiscutable, le capitaine belge Johan Van Herck avait le choix entre trois joueuses pour défier la numéro 1 kazakhe, Yulia Putintseva (WTA 34). Et entre Kirsten Flipkens (WTA 81), Greet Minnen (WTA 104) et Ysaline Bonaventure (WTA 115), il a choisi la moins bien classée des trois.