Blessé au genou, la légende helvète a subi une arthroscopie et signera son retour sur herbe.

Conséquence directe de cette opération, Roger Federer va faire l'impasse sur Roland Garros pour la quatrième fois... en cinq ans. Mais aussi abandonner un sacré paquet de points ATP au vu de ses prestations réalisées la saison dernière.

Au total, sur les quatre mois prochains passés hors des courts, le Suisse sera privé de 3180 points. L'an dernier, Federer avait levé les trophées de Dubaï (500 points) et Miami (1000), signé une demi-finale à Indian Wells (600), atteint les quarts à Madrid (180) et Rome (180) et perdu sa demi contre Nadal à Roland Garros (720).

Avec un matelas de 7130 points, la dégringolade au classement ne devrait, pas pour autant, se révéler trop rude pour l'homme aux 20 Majeurs. Il attaquera la saison sur gazon (logiquement à Halle qu'il a remporté en 2019) avec un total de 3950 unités et pourrait donc toujours faire partie du Top 10, dont il n'est plus sorti depuis janvier 2017. Actuellement, notre compatriote David Goffin, actuellement 10e dans la hiérarchie mondial, compte 2 600 points.

Et s'il ne fait pas partie des huit têtes de série à Wimbledon, l'organisation du Grand Chelem londonien pourrait, malgré tout, y remédier. Car les organisateurs ont le pouvoir d'attribuer les numéros de têtes de série sans se référer obligatoirement au classement ATP.