Quand le mail de la Fédération française de tennis est tombé ce dimanche à 16 h 22, la surprise ne fut pas énorme. On pouvait y lire que Roger Federer, qualifié pour les huitièmes de finale, déclarait forfait pour la suite du tournoi.

"Après avoir discuté avec mon équipe, j’ai décidé que je devais me retirer du tournoi de Roland-Garros aujourd’hui. Après deux opérations du genou et plus d’un an de rééducation, il est important que j’écoute mon corps et que je n’aille pas trop vite dans le retour à la compétition. Je suis ravi d’avoir gagné des matchs. Il n’y a pas de meilleur sentiment que d’être de retour sur le terrain", y déclarait Roger Federer soutenu par Guy Forget, directeur du Grand Chelem : "Le tournoi de Roland-Garros est désolé du retrait de Roger Federer, qui a livré un magnifique combat samedi soir. Nous étions tous ravis de son retour à Paris où il a disputé trois matchs de haut niveau. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de la saison...