Roger Federer, 3e joueur mondial, le vainqueur de vingt tournois du Grand Chelem et de 101 tournois dont 9 à Halle. Tel sera l'adversaire de David Goffin (ATP 33), ce dimanche, pour sa première finale de l'année au tournoi ATP 500 sur gazon de Halle.

Le Bâlois, 37 ans, a battu de son côté le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 43), 6-3, 6-3 pour se hisser pour la 13e fois en finale en Westphalie et s'offrir la possibilité d'y remporter un dixième titre. "C'est super. C'est une nouvelle finale, qui m'offre l'occasion d'effacer ma défaite de l'année dernière contre Coric", a-t-il confié après sa victoire. "Je pense que j'ai livré une prestation très solide. J'ai été le meilleur dans les premières frappes. Je n'ai pas souffert sur mon service et lorsque j'ai eu des opportunités en retour, je les ai saisies. J'ai été capable de trouver une bonne énergie aujourd'hui, surtout dans les moments importants, car les derniers jours avaient été éprouvants (NdlR : victoires en trois sets contre Tsonga et Bautista Agut). J'avais dû jouer beaucoup de tennis, donc c'est sans doute exactement ce dont j'avais besoin avant la finale.

Il s'agira de la 155e finale de la carrière de Roger Federer, qui pourrait lui rapporter un 102e titre. Et c'est la deuxième fois qu'il retrouvera David Goffin dans une finale, après celle remportée au tournoi de Bâle en 2014.

"David est un chouette gars. J'aime vraiment beaucoup son jeu", a-t-il poursuivi. "Il possède l'un des meilleurs revers du circuit. Il est vif comme l'éclair et se déplace remarquablement bien sur le court. Il a livré un excellent match contre Berrettini pour mettre fin à sa série, ainsi que contre Zverev. J'ai vu ce match et c'était hyper impressionnant. Je m'attends dès lors à une finale difficile, et particulièrement contre David, pour qui j'ai beaucoup de respect. Il sera là pour me mener la vie dure et je devrai être très concentré."





David Goffin: "Toujours spécial de jouer contre Roger"

Il ne pouvait sans doute rêver mieux. David Goffin aura rendez-vous avec Roger Federer dimanche. "Roger, tout le monde le connaît évidemment", a confié le Liégeois. "Il joue incroyablement bien sur gazon. Il a eu des matches difficiles cette semaine, mais dès qu'il a dû produire son meilleur tennis pour trouver une solution contre Tsonga et Bautista Agut, il est parvenu à la faire. Je suppose donc qu'il est assez confiant", sourit-il. "C'est toujours bien d'avoir l'une ou l'autre grosse bagarre sur gazon."

Il s'agira de la neuvième confrontation sur le circuit entre David Goffin et Roger Federer. Le Suisse aux vingt titres du Grand Chelem mène par 7 victoires à 1, après que leur dernier match se soit achevé sur un abandon du N.1 belge, l'été dernier en demi-finale du tournoi ATP Masters 1000 de Cincinnati.

"Pierre-Hugues est mon meilleur ami sur le circuit et cela aurait été encore plus particulier de le rencontrer en finale. Mais contre Roger, c'est toujours spécial", a-t-il poursuivi. "C'est quelque chose de tout à fait différent. Ce sera évidemment un match très difficile, mais je me sens bien pour l'instant. J'ai joué un match de très haut niveau contre Berrettini. Il sert incroyablement bien et son coup droit est très puissant, mais je suis parvenu à le contrer et à le faire courir. Je suis très content. Je vais essayer de jouer mon meilleur tennis contre Roger et on verra."