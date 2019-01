Un coup de tonnerre inattendu à deux jours du début de l'Open d'Australie.

L'ex-numéro un mondial s'est rendu à l'évidence: "Je peux jouer physiquement limité. Mais ces limites et la douleur ne me permettent pas de prendre du plaisir en compétition ou à l'entraînement", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Melbourne.



Suite à cette annonce choc, l’Écossais a déjà commencé à engranger les hommages.

Voici d'ailleurs les déclarations de deux légendes du tennis à son égard.

Roger Federer : “Son corps a malheureusement décidé pour lui. Avec le succès qu’Andy a connu et alors qu’il sent qu’il ne sera jamais de retour à 100%, on ne peut que comprendre sa décision. En apprenant sa retraite imminente, j’ai été déçu, triste et un peu choqué de réaliser qu’on allait bientôt le perdre. J’espère qu’il va faire un bon tournoi ici et surtout finir sa carrière à Wimbledon comme il le veut. Cela nous fait forcément mal à nous les joueurs du top car on le connaît très bien, on l’apprécie. Andy est une légende, a gagné tout ce qu’il voulait gagner et peut être fier de tout ce qu’il a accompli.”

Novak Djokovic : “Ses soucis étaient évidents pour tout le monde… On a vu Andy être l’un des meilleurs athlètes du circuit pendant tellement d’années, on l’a vu courir partout, ramener toutes les balles… Notre trajectoire dans le tennis professionnel a été similaire et puis on est né à une semaine d’écart, on se connaît depuis les juniors, on a joué tellement de matches épiques l’un contre l’autre et nos jeux sont similaires. Le voir autant souffrir est triste et ça me fait du mal en tant que son ami de longue date, que son collègue, que son rival. Je suis fier de savoir que la relation qu’on a construit va durer pendant encore de nombreuses années j’espère. Je garderai des souvenirs magnifiques des moments partagés avec lui sur et hors du court. Mais là je suis vraiment triste, tout comme ce sport l’est de perdre un si grand champion.”