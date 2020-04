Généreux dans leurs dons, les trois champions n’ont pas eu peur d’inviter leurs followers dans leur vie de confiné, avec des scènes insolites à la clef.

Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ont longtemps profité de l’incroyable soutien de leurs fans. Aujourd’hui, ils ont compris qu’ils avaient un rôle à jouer dans cette crise sanitaire. Avec leur charisme et leurs armes, ils ont tous les trois pris la décision de s’investir pour aider leurs fans et l’ensemble de leurs compatriotes. Leur communication et leur générosité présentent de nombreuses similitudes.